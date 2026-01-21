В «Лейкерс» много лет были недовольны Леброном и изучали вариант обмена — ESPN

Совладелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс на протяжении нескольких лет критично относилась к лидеру команды Леброну Джеймсу. Об этом информирует ESPN. Семейство Басс продало контрольный пакет акций Марку Уолтеру в прошлом году.

Сообщается, что Басс была недовольна тем, что, по её мнению, у Леброна было чрезмерно большое эго, а также влиянием, которое агентство Klutch Sports оказывало на решения клуба. Кроме того, ей не импонировало, что Джеймса часто воспринимали как спасителя франшизы. Также она считала, что после неудачного обмена Расселла Уэстбрука Леброн не понёс должной ответственности.

Кроме того, Басс в частных разговорах рассматривала возможность не продлевать контракт с Джеймсом и даже обсуждала вариант его обмена. Также утверждается, она считала, что Леброн недостаточно благодарен за выбор его сына Бронни на драфте НБА.

В итоге «Лейкерс» всё же продлили контракт с Джеймсом, однако, как отмечает источник, решение было принято во многом из-за опасений негативного общественного резонанса.

