22:30 Мск
Видео: реакция Вембаньямы на попадание в стартовый состав Матча всех звёзд — 2026

Появилось видео с реакцией центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026. Спортсмен был выбран посредством голосования болельщиков.

Реакция Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав Матча всех звёзд:

Мероприятие пройдёт 15 февраля на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс» «Интьют Доум».

Ранее француз прокомментировал своё попадание в стартовый состав команды Западной конференции на Матче всех звёзд НБА. По словам 22-летнего звёздного центрового, он не ожидал, что его имя окажется в списке.

