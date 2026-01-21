Видео: реакция Вембаньямы на попадание в стартовый состав Матча всех звёзд — 2026

Появилось видео с реакцией центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026. Спортсмен был выбран посредством голосования болельщиков.
Реакция Виктора Вембаньямы на попадание в стартовый состав Матча всех звёзд:
Мероприятие пройдёт 15 февраля на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс» «Интьют Доум».
Ранее француз прокомментировал своё попадание в стартовый состав команды Западной конференции на Матче всех звёзд НБА. По словам 22-летнего звёздного центрового, он не ожидал, что его имя окажется в списке.