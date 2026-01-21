Рейтинг новичков НБА на 21 января. Флэгг потерял первое место, Егор Дёмин — в топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила обновлённый список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сохранил седьмую позицию. Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс» обошёл Купера Флэгга («Даллас Маверикс»).

«Минуты Дёмина в двух матчах перед понедельником сократились, так как он пропускал игры по программе «управления нагрузкой». Его трёхочковая точность остаётся на хорошем уровне, однако тренер Жорди Фернандес хочет видеть, чтобы российский разыгрывающий демонстрировал более жёсткую игру на постоянной основе», — отмечается на официальном сайте НБА.

Лучшие новички НБА на 21 января:

1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

5. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

6. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).

7. Eгор Дёмин («Бруклин Нетс»).

8. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

9. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан»).

10. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым: