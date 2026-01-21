УНИКС на выезде победил «Самару» в матче Единой лиги, у Рейнольдса дабл-дабл

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал казанский УНИКС. Встреча закончилась победой гостей из Татарстана со счётом 93:73 (20:26, 27:13, 24:17, 22:17).

Самым результативным в составе победителей стал центровой Джален Рейнольдс, у которого дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов. Также в его активе две передачи. В составе хозяев паркета чаще всего кольцо соперников поражал центровой Евгений Минченко, на его счету 20 очков и пять подборов.

В следующем туре «Самара» на выезде сыграет с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 25 января и начнётся в 15:30 мск. УНИКС в следующем туре примет «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 24 января, начало — в 18:00 мск.

