Главная Баскетбол Новости

Самара — УНИКС, результат матча 21 января 2026, счет 73:93, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС на выезде победил «Самару» в матче Единой лиги, у Рейнольдса дабл-дабл
Комментарии

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал казанский УНИКС. Встреча закончилась победой гостей из Татарстана со счётом 93:73 (20:26, 27:13, 24:17, 22:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 93
УНИКС
Казань
Самара: Кузнецов, Шейко, Мартынов, Пивцайкин, Михайловский, Саврасов, Минченко, Походяев, Великородный, Чикарев
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед

Самым результативным в составе победителей стал центровой Джален Рейнольдс, у которого дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов. Также в его активе две передачи. В составе хозяев паркета чаще всего кольцо соперников поражал центровой Евгений Минченко, на его счету 20 очков и пять подборов.

В следующем туре «Самара» на выезде сыграет с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 25 января и начнётся в 15:30 мск. УНИКС в следующем туре примет «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 24 января, начало — в 18:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
