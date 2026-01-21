Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» заявил на Единую лигу Захара Ведищева

«Локомотив-Кубань» заявил на Единую лигу Захара Ведищева
Комментарии

25-летний атакующий защитник Захар Ведищев заявлен «Локомотивом-Кубань» на матчи Единой лиги ВТБ. Имя спортсмена присутствует в составе железнодорожников на сайте чемпионата. Первым внимание на это обратил телеграм-канал «Потеря».

Напомним, в прошлом сезоне Ведищев выступал за «Енисей» и «Динамо» Владивосток из Суперлиги.

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. На счету краснодарской команды 15 побед и восемь поражений. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Самарой». Матч состоится 25 января и начнётся в 15:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сейчас читают:
Топ тренеров, которые могут сменить Секулича в «Зените»
Топ тренеров, которые могут сменить Секулича в «Зените»

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android