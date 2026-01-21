«Локомотив-Кубань» заявил на Единую лигу Захара Ведищева

25-летний атакующий защитник Захар Ведищев заявлен «Локомотивом-Кубань» на матчи Единой лиги ВТБ. Имя спортсмена присутствует в составе железнодорожников на сайте чемпионата. Первым внимание на это обратил телеграм-канал «Потеря».

Напомним, в прошлом сезоне Ведищев выступал за «Енисей» и «Динамо» Владивосток из Суперлиги.

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги. На счету краснодарской команды 15 побед и восемь поражений. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Самарой». Матч состоится 25 января и начнётся в 15:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 25 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: