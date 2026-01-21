Михаил Беленицкий рассказал о трудностях в победе УНИКСа над «Самарой»

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий подвёл итоги победного матча с «Самарой» (93:73) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026.

«Получился тяжёлый матч. Мы знали, что «Самара» — непростой соперник. Несмотря на все проблемы с составом и травмами, их клуб всегда борется до последнего, что можно заметить по сегодняшней игре.

Мы старались нарабатывать свои моменты, чтобы к будущим играм у нас уже был готовый фундамент. Считаю, что где-то мы с этим справились. В любом случае продолжаем дальше работать и становиться лучше», — приводит слова Беленицкого официальный телеграм-канал УНИКСа.