Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Михаил Беленицкий рассказал о трудностях в победе УНИКСа над «Самарой»

Михаил Беленицкий рассказал о трудностях в победе УНИКСа над «Самарой»
Комментарии

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий подвёл итоги победного матча с «Самарой» (93:73) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 93
УНИКС
Казань
Самара: Кузнецов, Шейко, Мартынов, Пивцайкин, Михайловский, Саврасов, Минченко, Походяев, Великородный, Чикарев
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед
Расписание всех матчей Единой лиги — смотрите здесь

«Получился тяжёлый матч. Мы знали, что «Самара» — непростой соперник. Несмотря на все проблемы с составом и травмами, их клуб всегда борется до последнего, что можно заметить по сегодняшней игре.

Мы старались нарабатывать свои моменты, чтобы к будущим играм у нас уже был готовый фундамент. Считаю, что где-то мы с этим справились. В любом случае продолжаем дальше работать и становиться лучше», — приводит слова Беленицкого официальный телеграм-канал УНИКСа.

Сейчас выбирают:
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Рейтинг
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android