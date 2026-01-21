«Егорбол слишком увлечён». В США высказались об игроке НБА Дёмине

Обозреватель нью-йоркского издания Brooklyn Magazine Ок Спортелло поделился мнением о выступлении российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в дебютном сезоне НБА.

«В дебютном сезоне НБА защитник габаритами форварда попадает из-за дуги безжалостно. Если к чему и придираться, к тому, что Егорбол слишком увлечён трёхочковыми: его тяга к дальним такова, что на первый бросок из двухочковой зоны у него ушло пять полных матчей. Расхваленная способность создавать моменты вспыхивает рывками, хотя номинальный разыгрывающий подчас отчаянно буксует в простом — в дриблинге. И всё же одного его присутствия хватает, чтобы резко поднять долю трёхочковых у команды. Не запускает свою пушку — раздаёт по периметру партнёрам.

Такова траектория развития Егора Дёмина, на которую, хочешь не хочешь, влияет и почти карикатурно по-русски невозмутимая трезвость отца в разборе сыновних слабостей. Владимир Дёмин признавался, что следит за мок-драфтами спокойно, как за аттракционом, игрой, которые дают объективные ориентиры по зонам роста, и добавлял: «Чудес не бывает», — говорится в материале обозревателя.

Егор Дёмин показал своего кота Юки: