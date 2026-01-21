Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Егорбол слишком увлечён». В США высказались об игроке НБА Дёмине

«Егорбол слишком увлечён». В США высказались об игроке НБА Дёмине
,
Комментарии

Обозреватель нью-йоркского издания Brooklyn Magazine Ок Спортелло поделился мнением о выступлении российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в дебютном сезоне НБА.

«В дебютном сезоне НБА защитник габаритами форварда попадает из-за дуги безжалостно. Если к чему и придираться, к тому, что Егорбол слишком увлечён трёхочковыми: его тяга к дальним такова, что на первый бросок из двухочковой зоны у него ушло пять полных матчей. Расхваленная способность создавать моменты вспыхивает рывками, хотя номинальный разыгрывающий подчас отчаянно буксует в простом — в дриблинге. И всё же одного его присутствия хватает, чтобы резко поднять долю трёхочковых у команды. Не запускает свою пушку — раздаёт по периметру партнёрам.

Такова траектория развития Егора Дёмина, на которую, хочешь не хочешь, влияет и почти карикатурно по-русски невозмутимая трезвость отца в разборе сыновних слабостей. Владимир Дёмин признавался, что следит за мок-драфтами спокойно, как за аттракционом, игрой, которые дают объективные ориентиры по зонам роста, и добавлял: «Чудес не бывает», — говорится в материале обозревателя.

Сейчас читают:
Рейтинг новичков НБА на 21 января. Флэгг потерял первое место, Егор Дёмин — в топ-10

Егор Дёмин показал своего кота Юки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android