«Я недоволен». Перасович — после победы УНИКСа в матче с «Самарой» в Единой лиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу выступления своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой», который завершился победой казанского коллектива со счётом 93:73.

«Поздравляю «Самару» с хорошей игрой. С первых минут у нас возникли проблемы, и мы провели очень плохой матч. Наши трудности длятся уже две недели. Мы сбавили обороты. Нужно проснуться, ведь впереди более сложные матчи. Нам следует прибавить, чтобы конкурировать с командами другого уровня.

Я недоволен сегодняшней игрой. Надеюсь на возвращение травмированных игроков, потому что поддерживать высокий ритм в отсутствие многих баскетболистов очень сложно», — приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал УНИКСа.