Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Я недоволен». Перасович — после победы УНИКСа в матче с «Самарой» в Единой лиге

«Я недоволен». Перасович — после победы УНИКСа в матче с «Самарой» в Единой лиге
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу выступления своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой», который завершился победой казанского коллектива со счётом 93:73.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 93
УНИКС
Казань
Самара: Кузнецов, Шейко, Мартынов, Пивцайкин, Михайловский, Саврасов, Минченко, Походяев, Великородный, Чикарев
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед
Расписание всех матчей Единой лиги — смотрите здесь

«Поздравляю «Самару» с хорошей игрой. С первых минут у нас возникли проблемы, и мы провели очень плохой матч. Наши трудности длятся уже две недели. Мы сбавили обороты. Нужно проснуться, ведь впереди более сложные матчи. Нам следует прибавить, чтобы конкурировать с командами другого уровня.

Я недоволен сегодняшней игрой. Надеюсь на возвращение травмированных игроков, потому что поддерживать высокий ритм в отсутствие многих баскетболистов очень сложно», — приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал УНИКСа.

Комментарии
