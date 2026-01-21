Скидки
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

МБА-МАИ — Зенит, результат матча 21 января 2026, счет 83:99, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» победил МБА-МАИ в первом матче после отстранения Александра Секулича
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого московская МБА-МАИ принимала «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:83 (24:25, 23:23, 26:21, 26:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
83 : 99
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Савков - 24, Зайцев - 16, Певнев - 12, Зубков - 11, Гудумак - 7, Комолов - 3, Балашов - 3, Платунов - 3, Барашков - 2, Трушкин - 2, Исмаилов, Личутин
Зенит: Шаманич - 22, Рэндольф - 19, Фрейзер - 17, Роберсон - 10, Мартюк - 10, Емченко - 9, Воронцевич - 7, Жбанов - 3, Щербенев - 2, Карасёв, Узинский, Кривых

Самым результативным в составе победителей стал бигмен Лука Шаманич. В его активе 22 очка. В составе хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Павел Савков, на его счету 24 очка, два подбора и одна передача.

В следующем туре МБА-МАИ на выезде сыграет с клубом «Бетсити Парма». Встреча состоится 25 января и начнётся в 15:00 мск. «Зенит» в следующем туре на домашней площадке сыграет с ЦСКА. Матч состоится 24 января. Начало — в 16:00 мск.

Напомним, 20 января «Зенит» отстранил Александра Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. Матч с МБА-МАИ команда проводила под руководством Максима Учайкина.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

Комментарии
