«Зенит» победил МБА-МАИ в первом матче после отстранения Александра Секулича

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого московская МБА-МАИ принимала «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:83 (24:25, 23:23, 26:21, 26:14).

Самым результативным в составе победителей стал бигмен Лука Шаманич. В его активе 22 очка. В составе хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Павел Савков, на его счету 24 очка, два подбора и одна передача.

В следующем туре МБА-МАИ на выезде сыграет с клубом «Бетсити Парма». Встреча состоится 25 января и начнётся в 15:00 мск. «Зенит» в следующем туре на домашней площадке сыграет с ЦСКА. Матч состоится 24 января. Начало — в 16:00 мск.

Напомним, 20 января «Зенит» отстранил Александра Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. Матч с МБА-МАИ команда проводила под руководством Максима Учайкина.

