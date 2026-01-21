Скидки
Баскетбол

«Казалось, «Бруклин» наконец нашёл будущую звезду». Эксперт — о Егоре Дёмине

«Казалось, «Бруклин» наконец нашёл будущую звезду». Эксперт — о Егоре Дёмине
,
Обозреватель нью-йоркского издания Brooklyn Magazine Ок Спортелло поделился впечатлениями от игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ). В этой встрече Егор набрал 10 очков в овертайме. В общей сложности на его счету 18 очков.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«Для фанатов «Нетс», которые весь сезон наблюдали за каждым движением Дёмина, этот бросок стал ещё одним поводом верить, даже худощавый новичок может решить исход матча. После этого на площадке начался фестиваль трёхочковых — один из них, перелетев через всю площадку и отскочив от щита, сравнял счёт и получил такую бурную реакцию, какой в «Барклайс-центре» не было много лет. Для болельщиков эти моменты будто стали знаками судьбы — намёками на то, что впереди у команды что-то большое. Когда Дёмин уверенно бегал по площадке и показывал эмоции, казалось, что «Бруклин» наконец-то нашёл будущую звезду драфта.

Позже он отметил этот успех в соцсетях, выложив фото под старую песню Наташи Бедингфилд и Шона Кингстона, выпущенную, когда ему был всего год. С тех пор как больше 10 лет назад «Нетс» перебрались через две реки, из Медоулендс во Флэтбуш, они без особой деликатности взялись за главную экзистенциальную задачу — вырастить укоренённую, вовлечённую, живую болельщицкую базу в тени «Мэдисон Сквер Гарден», — говорится в материале обозревателя.

Егор Дёмин показал своего кота Юки:

