Игроки «Зенита» поздравили тренера Учайкина, обливая водой после его первой победы

Сегодня, 21 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором встретились московская МБА-МАИ и санкт-петербургский «Зенит».

В этой встрече победу одержала команда из Санкт-Петербурга, завершив игру со счётом 99:83 в свою пользу. Примечательно, что для исполняющего обязанности главного тренера Максима Учайкина это был первый матч в Единой лиге — он возглавил команду после увольнения словенского наставника Александра Секулича.

Поздравления для Максима Учайкина Фото: Кадр из видео телеграм-канал «Зенита»

После игры баскетболисты «Зенита» бурно поздравили Учайкина в раздевалке, облив его водой. Стоит отметить, что всё это происходило в присутствии председателя совета директоров клуба Александра Медведева.