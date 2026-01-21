Скидки
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Игроки «Зенита» поздравили тренера Учайкина, обливая водой после его первой победы

Комментарии

Сегодня, 21 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором встретились московская МБА-МАИ и санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
83 : 99
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Савков - 24, Зайцев - 16, Певнев - 12, Зубков - 11, Гудумак - 7, Комолов - 3, Балашов - 3, Платунов - 3, Барашков - 2, Трушкин - 2, Исмаилов, Личутин
Зенит: Шаманич - 22, Рэндольф - 19, Фрейзер - 17, Роберсон - 10, Мартюк - 10, Емченко - 9, Воронцевич - 7, Жбанов - 3, Щербенев - 2, Карасёв, Узинский, Кривых

В этой встрече победу одержала команда из Санкт-Петербурга, завершив игру со счётом 99:83 в свою пользу. Примечательно, что для исполняющего обязанности главного тренера Максима Учайкина это был первый матч в Единой лиге — он возглавил команду после увольнения словенского наставника Александра Секулича.

Фото: Кадр из видео телеграм-канал «Зенита»

После игры баскетболисты «Зенита» бурно поздравили Учайкина в раздевалке, облив его водой. Стоит отметить, что всё это происходило в присутствии председателя совета директоров клуба Александра Медведева.

