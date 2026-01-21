Скидки
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — Уралмаш, результат матча 21 января 2026, счет 87:84, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА на последних секундах вырвал победу в матче Единой лиги с «Уралмашем»
Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого московский ЦСКА принимал екатеринбуржский «Уралмаш». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки со счётом 87:84 (28:21, 26:21, 18:13, 15:29). Автором победной «трёшки» на последних секундах стал разыгрывающий Каспер Уэйр.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Уэйр - 21, Тримбл - 18, Жан-Шарль - 15, Курбанов - 10, Митрович - 6, Руженцев - 5, Ухов - 5, Астапкович - 3, Кливленд - 2, Антонов - 2, Карпенко, Чадов
Уралмаш: Далтон - 22, Герасимов - 18, Нэвелс - 14, Эллис - 10, Новиков - 5, Карданахишвили - 4, Нэльсон - 4, Писклов - 3, Белянков - 2, Даглас - 2, Пынько, Халдеев

Лучшую результативность в составе победителей показал Уэйр. На счету американца 21 очко, три подбора и одна результативная передача. В составе «Уралмаша» самым результативным был форвард Хэйден Далтон, в активе 22 очка, пять подборов и три передачи.

В следующем туре ЦСКА на домашней площадке сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 24 января и начнётся в 16:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре примет «Енисей». Матч состоится 24 января. Начало — в 14:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

