ЦСКА на последних секундах вырвал победу в матче Единой лиги с «Уралмашем»

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого московский ЦСКА принимал екатеринбуржский «Уралмаш». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки со счётом 87:84 (28:21, 26:21, 18:13, 15:29). Автором победной «трёшки» на последних секундах стал разыгрывающий Каспер Уэйр.

Лучшую результативность в составе победителей показал Уэйр. На счету американца 21 очко, три подбора и одна результативная передача. В составе «Уралмаша» самым результативным был форвард Хэйден Далтон, в активе 22 очка, пять подборов и три передачи.

В следующем туре ЦСКА на домашней площадке сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 24 января и начнётся в 16:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре примет «Енисей». Матч состоится 24 января. Начало — в 14:00 мск.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: