Видео: бросок Уэйра, принёсший победу ЦСКА на последней секунде матча с «Уралмашем»

Сегодня, 21 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором московский ЦСКА встретился с екатеринбургским «Уралмашем».

В напряжённой борьбе победу одержали армейцы — встреча завершилась со счётом 87:84 в пользу ЦСКА. Решающий вклад в успех своей команды внёс защитник москвичей Каспер Уэйр, который до финальной сирены при равном счёте (84:84) реализовал трёхочковый бросок. Этот эпизод стал определяющим и принёс ЦСКА победу.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

За 28 минут, проведённых на площадке, Уэйр набрал 21 очко — лучший результат в составе своей команды, а также сделал три подбора и одну результативную передачу.