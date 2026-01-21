Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: бросок Уэйра, принёсший победу ЦСКА на последней секунде матча с «Уралмашем»

Видео: бросок Уэйра, принёсший победу ЦСКА на последней секунде матча с «Уралмашем»
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором московский ЦСКА встретился с екатеринбургским «Уралмашем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Уэйр - 21, Тримбл - 18, Жан-Шарль - 15, Курбанов - 10, Митрович - 6, Руженцев - 5, Ухов - 5, Астапкович - 3, Кливленд - 2, Антонов - 2, Карпенко, Чадов
Уралмаш: Далтон - 22, Герасимов - 18, Нэвелс - 14, Эллис - 10, Новиков - 5, Карданахишвили - 4, Нэльсон - 4, Писклов - 3, Белянков - 2, Даглас - 2, Пынько, Халдеев

В напряжённой борьбе победу одержали армейцы — встреча завершилась со счётом 87:84 в пользу ЦСКА. Решающий вклад в успех своей команды внёс защитник москвичей Каспер Уэйр, который до финальной сирены при равном счёте (84:84) реализовал трёхочковый бросок. Этот эпизод стал определяющим и принёс ЦСКА победу.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

За 28 минут, проведённых на площадке, Уэйр набрал 21 очко — лучший результат в составе своей команды, а также сделал три подбора и одну результативную передачу.

Сейчас выбирают:
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Рейтинг
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android