Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Единая лига — 2025/2026: результаты на 21 января, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 21 января
В среду, 21 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты 21 января:

«Самара» — УНИКС — 73:93.
МБА-МАИ — «Зенит» — 83:99.
ЦСКА — «Уралмаш» — 87:84.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает ЦСКА, на счету которого 20 побед и два поражения в 21 матче. На второй позиции располагается УНИКС, у которого аналогичный показатель побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Всë решилось за три минуты. «Зенит» выстрадал победу в Москве
Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

