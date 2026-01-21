Единая лига: результаты матчей 21 января

В среду, 21 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты 21 января:

«Самара» — УНИКС — 73:93.

МБА-МАИ — «Зенит» — 83:99.

ЦСКА — «Уралмаш» — 87:84.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает ЦСКА, на счету которого 20 побед и два поражения в 21 матче. На второй позиции располагается УНИКС, у которого аналогичный показатель побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).

