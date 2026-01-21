Назван главный кандидат на замену Секуличу на посту главного тренера «Зенита» — источник

Сербский специалист Саша Джорджевич может возглавить «Зенит». Как информирует телеграм-канал «Перехват», клуб из Санкт-Петербурга в сжатые сроки намерен найти нового главного тренера и сейчас ведёт переговоры с Джорджевичем. По данным источника, серб является главным кандидатом на роль сменщика Александра Секулича.

На клубном уровне Джорджевич работал в таких командах, как «Милан», «Бенеттон», «Панатинаикос», «Бавария», «Виртус» и «Фенербахче». Кроме того, Саша возглавлял сборные Сербии и Китая. КНР специалист покинул летом 2024 года и с тех пор оставался без работы.

Напомним, 20 января «Зенит» отстранил Александра Секулича от исполнения обязанностей главного тренера.

