Дёмин — среди лучших снайперов НБА этого сезона по трёхочковым в концовках матчей

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вошёл в список лучших игроков нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по проценту реализации трёхочковых бросков в четвёртых четвертях. Данными на своей странице в социальных сетях поделился журналист Келлан Олсон.

С показателем 42,2% Дёмин занимает восьмое место в рейтинге игроков по точности трёхочковых в заключительных отрезках встреч при не менее чем 60 попытках. Лидером списка является Ройс О'Нил (53,3%), далее следуют Коллин Гиллеспи и Кэм Спенсер (оба – по 46,1%).

Лучшие игроки этого сезона НБА по проценту реализации трёхочковых в четвёртых четвертях (минимум 60 попыток):

1. Ройс О'Нил — 53,3%.

2–3. Коллин Гиллеспи — 46,1%.

2–3. Кэм Спенсер — 46,1%.

4. Майлз Макбрайд — 45,3%.

5–6. Донте Дивинченцо — 43,9%.

5–6. Квентин Граймс — 43,9%.

7. Донован Митчелл — 43,4%.

8. Егор Дёмин — 42,2%.

9. Грейсон Аллен — 41,0%.

