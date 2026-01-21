Дёмин — среди лучших снайперов НБА этого сезона по трёхочковым в концовках матчей

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вошёл в список лучших игроков нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по проценту реализации трёхочковых бросков в четвёртых четвертях. Данными на своей странице в социальных сетях поделился журналист Келлан Олсон.
С показателем 42,2% Дёмин занимает восьмое место в рейтинге игроков по точности трёхочковых в заключительных отрезках встреч при не менее чем 60 попытках. Лидером списка является Ройс О'Нил (53,3%), далее следуют Коллин Гиллеспи и Кэм Спенсер (оба – по 46,1%).
Лучшие игроки этого сезона НБА по проценту реализации трёхочковых в четвёртых четвертях (минимум 60 попыток):
1. Ройс О'Нил — 53,3%.
2–3. Коллин Гиллеспи — 46,1%.
2–3. Кэм Спенсер — 46,1%.
4. Майлз Макбрайд — 45,3%.
5–6. Донте Дивинченцо — 43,9%.
5–6. Квентин Граймс — 43,9%.
7. Донован Митчелл — 43,4%.
8. Егор Дёмин — 42,2%.
9. Грейсон Аллен — 41,0%.
Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: