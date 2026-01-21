Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дёмин — среди лучших снайперов НБА этого сезона по трёхочковым в концовках матчей

Дёмин — среди лучших снайперов НБА этого сезона по трёхочковым в концовках матчей
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вошёл в список лучших игроков нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по проценту реализации трёхочковых бросков в четвёртых четвертях. Данными на своей странице в социальных сетях поделился журналист Келлан Олсон.

С показателем 42,2% Дёмин занимает восьмое место в рейтинге игроков по точности трёхочковых в заключительных отрезках встреч при не менее чем 60 попытках. Лидером списка является Ройс О'Нил (53,3%), далее следуют Коллин Гиллеспи и Кэм Спенсер (оба – по 46,1%).

Лучшие игроки этого сезона НБА по проценту реализации трёхочковых в четвёртых четвертях (минимум 60 попыток):

1. Ройс О'Нил — 53,3%.
2–3. Коллин Гиллеспи — 46,1%.
2–3. Кэм Спенсер — 46,1%.
4. Майлз Макбрайд — 45,3%.
5–6. Донте Дивинченцо — 43,9%.
5–6. Квентин Граймс — 43,9%.
7. Донован Митчелл — 43,4%.
8. Егор Дёмин — 42,2%.
9. Грейсон Аллен — 41,0%.

Материалы по теме
«Егорбол слишком увлечён». В США высказались об игроке НБА Дёмине

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android