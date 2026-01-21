«Недостойно игроков в джерси ЦСКА». Пистиолис — о подопечных после матча с «Уралмашем»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбуржским «Уралмашем». Встреча проходила в упорной борьбе в Москве и закончилась победой хозяев площадки со счётом 87:84 (28:21, 26:21, 18:13, 15:29).

«Я говорил несколько раз по ходу сезона, что мы считаем «Уралмаш» одной из сильнейших команд Лиги, сегодня они, наверное, показали впервые во встрече с нами то, на что они действительно способны. В подготовке мы говорили о том, что нам предстоит серия довольно сложных матчей, и сегодня был один из таких против очень серьёзного соперника. Нашими задачами было подготовиться к нему, в то же время сохранять такую ментальную, психологическую готовность продолжать нашу победную серию», – приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Также Пистиолис обратил внимание на спад в игре своих подопечных в четвёртой четверти и потерю концентрации.

В последней четверти полностью провалили вторую задачу, когда достигли отметки «+18», полностью выключились, как будто соперник уже повержен. И то, что мы закончили эту четверть со счётом 15:29, говорит о нашем полном коллапсе и в защите, и в нападении. Мы играли мягко и, по сути дела, практически сдавались, что недостойно игроков, которые носят джерси ЦСКА. Надеюсь, мы выучим урок, который говорит, что, когда ты перестаёшь стараться и сражаться на протяжении всех 40 минут, тебя может обыграть каждый», — добавил Андреас.

