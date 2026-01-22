Скидки
Главная Баскетбол Новости

Виртус — Фенербахче, результат матча 21 января 2026, счет 80:85, Евролига – 2025/2026

«Фенербахче» на выезде победил «Виртус» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Виртус» из Болоньи (Италия) принимал турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 85:80 (22:25, 18:22, 25:13, 18:18) в пользу гостей из Стамбула.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
21 января 2026, среда. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
80 : 85
Фенербахче
Стамбул, Турция
Виртус: Эдвардс, Пайола, Ньянг, Аккорси, Олстон, Canka, Хэкетт, Морган, Яллов, Диуф, Акеле
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, де Коло, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Берч

Самым результативным в составе победителей стал защитник Тэйлен Хортон-Такер. На его счету 28 очков, один подбор и три результативные передачи. В составе хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Карсен Эдвардс, в его активе 35 очков, два подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Виртус» на домашней площадке сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится 23 января и начнётся в 22:30 мск. «Фенербахче» в следующем туре примет испанскую «Басконию». Матч состоится 23 января, начало — в 20:45 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
