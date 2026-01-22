«Фенербахче» на выезде победил «Виртус» в Евролиге

Завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Виртус» из Болоньи (Италия) принимал турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 85:80 (22:25, 18:22, 25:13, 18:18) в пользу гостей из Стамбула.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Тэйлен Хортон-Такер. На его счету 28 очков, один подбор и три результативные передачи. В составе хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Карсен Эдвардс, в его активе 35 очков, два подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Виртус» на домашней площадке сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится 23 января и начнётся в 22:30 мск. «Фенербахче» в следующем туре примет испанскую «Басконию». Матч состоится 23 января, начало — в 20:45 мск.

Материалы по теме The Athletic раскрыл позицию «Реала», «Барселоны» и прочих клубов по лиге НБА в Европе

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: