Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Каспер Уэйр высказался о своей победной «трёшке» на последних секундах матча с «Уралмашем»

Комментарии

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр дал комментарий по поводу своего победного трёхочкового броска в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Игра проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки со счётом 87:84 (28:21, 26:21, 18:13, 15:29). Каспер стал автором победной «трёшки», реализовав её на последних секундах встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Уэйр - 21, Тримбл - 18, Жан-Шарль - 15, Курбанов - 10, Митрович - 6, Руженцев - 5, Ухов - 5, Астапкович - 3, Кливленд - 2, Антонов - 2, Карпенко, Чадов
Уралмаш: Далтон - 22, Герасимов - 18, Нэвелс - 14, Эллис - 10, Новиков - 5, Карданахишвили - 4, Нэльсон - 4, Писклов - 3, Белянков - 2, Даглас - 2, Пынько, Халдеев

«Это была одна из тех вещей, которые я уже раньше переживал. Был тот момент, когда читаешь игру. Я долго работал над таким броском, поэтому, как только увидел, что Эллис начал откланяться, понял, что буду бросать эту «трёшку». Я много раз прогонял этот момент и бывал в таких ситуациях. Так что не слишком волнуюсь и стараюсь оставаться хладнокровным», — сказал Уэйр в интервью на телеграм-канале «Высота 305».

Баскетболист Джейлен Браун проиграл в забеге стримеру IShowSpeed:

