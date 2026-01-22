Каспер Уэйр высказался о своей победной «трёшке» на последних секундах матча с «Уралмашем»

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр дал комментарий по поводу своего победного трёхочкового броска в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Игра проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки со счётом 87:84 (28:21, 26:21, 18:13, 15:29). Каспер стал автором победной «трёшки», реализовав её на последних секундах встречи.

«Это была одна из тех вещей, которые я уже раньше переживал. Был тот момент, когда читаешь игру. Я долго работал над таким броском, поэтому, как только увидел, что Эллис начал откланяться, понял, что буду бросать эту «трёшку». Я много раз прогонял этот момент и бывал в таких ситуациях. Так что не слишком волнуюсь и стараюсь оставаться хладнокровным», — сказал Уэйр в интервью на телеграм-канале «Высота 305».

Баскетболист Джейлен Браун проиграл в забеге стримеру IShowSpeed: