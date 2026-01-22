Скидки
Евролига – 2025/2026: результаты на 21 января, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 21 января
В среду, 21 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола имели возможность посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Евролига. Результаты 21 января:

«Виртус» — «Фенербахче» — 80:85.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Хапоэль». На счету команды из Тель-Авива (Израиль) 16 побед и шесть поражений. На второй строчке располагается «Фенербахче», у которого 15 побед при семи поражениях. Тройку сильнейших замыкает «Монако» (15 побед и восемь поражений).

The Athletic раскрыл позицию «Реала», «Барселоны» и прочих клубов по лиге НБА в Европе

Скотти Пиппен разминается перед «Финалом четырёх» Евролиги:

