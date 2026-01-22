Еврокубок: результаты матчей 21 января

В ночь с 21 на 22 января мск в Еврокубке сезона-2025/2026 завершился очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты 21 января:

«Лиеткабелис» — «Тренто» — 93:94;

«Бешикташ» — «Будучность» — 96:74;

«Паниониос» — «Тюрк Телеком» — 61:106;

«Гамбург Тауэрс» — «Умана Рейер» — 95:87;

«Лондон Лайонс» — «Ратиофарм» Ульм — 72:73;

«Манреза» — «Нептунас» — 97:96.

