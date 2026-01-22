Скидки
Еврокубок – 2025/2026: результаты на 21 января, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 21 января
В ночь с 21 на 22 января мск в Еврокубке сезона-2025/2026 завершился очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты 21 января:

«Лиеткабелис» — «Тренто» — 93:94;
«Бешикташ» — «Будучность» — 96:74;
«Паниониос» — «Тюрк Телеком» — 61:106;
«Гамбург Тауэрс» — «Умана Рейер» — 95:87;
«Лондон Лайонс» — «Ратиофарм» Ульм — 72:73;
«Манреза» — «Нептунас» — 97:96.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее издание The Athletic раскрыло позицию «Реала», «Барселоны» и прочих клубов по возможному участию в лиге НБА в Европе.

The Athletic раскрыл позицию «Реала», «Барселоны» и прочих клубов по лиге НБА в Европе

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

