Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Комментатор Логунов оценил игру «Зенита» в первом матче после отстранения Секулича

Комментатор Логунов оценил игру «Зенита» в первом матче после отстранения Секулича
Комментарии

Комментатор Единой лиги ВТБ и «Okko Баскет» и баскетбольный эксперт Алексей Логунов поделился мнением об игре «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ под руководством Максима Учайкина. На посту главного тренера он временно заменил Александра Секулича.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
83 : 99
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Савков - 24, Зайцев - 16, Певнев - 12, Зубков - 11, Гудумак - 7, Комолов - 3, Балашов - 3, Платунов - 3, Барашков - 2, Трушкин - 2, Исмаилов, Личутин
Зенит: Шаманич - 22, Рэндольф - 19, Фрейзер - 17, Роберсон - 10, Мартюк - 10, Емченко - 9, Воронцевич - 7, Жбанов - 3, Щербенев - 2, Карасёв, Узинский, Кривых

«Вряд ли кто ждал, что должно что-то измениться в игре «Зенита» в первом матче после ухода Секулича. Тем более все понимают, что Учайкин не будет руководить командой до конца сезона. Они наигрывали прежние сочетания, которые выстраивал словенский тренер. Все в ожидании, кого назначат главным тренером.

«Зенит» выглядел слегка разобранным в последних матчах: «Пари НН» забил свыше всех ожиданий, а «Локо» подчеркнул проблемы петербуржцев в защите. Но в матче с МБА-МАИ «Зенит» должен бы на классе переигрывать команду, которая также погрязла в поражениях», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Сейчас читают:
Всë решилось за три минуты. «Зенит» выстрадал победу в Москве
Всë решилось за три минуты. «Зенит» выстрадал победу в Москве

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android