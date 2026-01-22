Комментатор Логунов оценил игру «Зенита» в первом матче после отстранения Секулича

Комментатор Единой лиги ВТБ и «Okko Баскет» и баскетбольный эксперт Алексей Логунов поделился мнением об игре «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ под руководством Максима Учайкина. На посту главного тренера он временно заменил Александра Секулича.

«Вряд ли кто ждал, что должно что-то измениться в игре «Зенита» в первом матче после ухода Секулича. Тем более все понимают, что Учайкин не будет руководить командой до конца сезона. Они наигрывали прежние сочетания, которые выстраивал словенский тренер. Все в ожидании, кого назначат главным тренером.

«Зенит» выглядел слегка разобранным в последних матчах: «Пари НН» забил свыше всех ожиданий, а «Локо» подчеркнул проблемы петербуржцев в защите. Но в матче с МБА-МАИ «Зенит» должен бы на классе переигрывать команду, которая также погрязла в поражениях», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

