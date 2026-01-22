Скидки
Анадолу Эфес Стамбул — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол

Логунов оценил возможное назначение Саши Джорджевича на пост главного тренера «Зенита»

Комментатор Единой лиги ВТБ и «Okko Баскет» и баскетбольный эксперт Алексей Логунов дал комментарий по поводу возможного назначения сербского специалиста Саши Джорджевича на пост главного тренера «Зенита».

Ранее сообщалось, что Джорджевич является главным кандидатом на роль сменщика отстранённого Александра Секулича.

«Большой команде нужен большой тренер. У «Зенита» в текущих реалиях нет колоссальных проблем. Да, они температурили в сезоне, и не только два последних поражения вынудили отстранить Секулича. Если некогда победитель Джорджевич возьмётся за дело, то это не сделает команду претендентом на титул.

Состав не сбалансирован, подбирался не под тренера, которому нужно прийти и дать сразу результат. Если он придёт, то фанаты будут оценивать его полноценно, без послаблений, хотя это было бы неправильно», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

