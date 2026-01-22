Эксперт высказался о нецензурной лексике Василия Карасёва во время матчей Единой лиги

Комментатор Единой лиги ВТБ и «Okko Баскет» и баскетбольный эксперт Алексей Логунов дал комментарий по поводу нецензурной лексике, которую можно услышать от главного тренера МБА-МАИ Василия Карасёва во время тайм-аутов. Ранее московский клуб уступил «Зениту» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (83:99).

«Василий Николаевич — тренер самой отечественной команды Единой лиги ВТБ. Сколько мы знаем российских главных тренеров у руля команд лиги? Козин, Юдин и Карасёв. И так мало нашего языка на скамейке звучит. Эмоции, тайм-аут… тем более Карасёв сам играл прежде, не может не переживать. Плюс добавьте сюда, что МБА-МАИ реально порой выключаются из игры.

Я отношусь к этому положительно. Мне нравится его вовлечённость и некое отцовское отчаяние во время минутных пауз. Люди слышат, люди говорят. Это хорошо», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

