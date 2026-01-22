Скидки
«Егор Владимирович». Эксперт из США оценил игру Дёмина за «Бруклин»

Обозреватель нью-йоркского издания Brooklyn Magazine Ок Спортелло оценил игру российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. По мнению эксперта, Дёмин стал символом нового курса клуба по постепенному построению команды и одновременно тестом на прочность управленческих решений фронт-офиса.

«Если стратегия «Нетс» в прошлом году — разбор состава, выкуп ранее отданных пиков, приглашение молодого и умного тренера Жорди Фернандеса и пять выборов в драфте НБА — 2025 — о чём-то и говорит, так лишь о том, что «Бруклин» вновь оценил добродетель медленного, поступательного строительства. Точно так же, как когда-то на обломках печально известной сделки с «Селтикс». В этом контексте Егор Владимирович Дёмин стал одновременно и символом, и тестом на прочность нового курса.

Следить за Дёминым, чей выбор под восьмым номером встретили почти всеобщим скепсисом по всей лиге и среди комментаторов, — значит, по сути, ставить оценку управленческим способностям всего фронт-офиса. К удивлению многих искушённых болельщиков «Бруклина», пока это наблюдение приносит только удовольствие», — говорится в материале эксперта.

Егор Дёмин показал своего кота Юки:

