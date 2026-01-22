«Только вживую понимаешь». Эксперт сравнил Дёмина с русскими мажорами в США

Обозреватель нью-йоркского издания Brooklyn Magazine Ок Спортелло поделился мнением о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, вспомнил фильм «Анора» режиссёра Шона Бэйкера. В картине рассказывается о сыне «русского олигарха», который проводит всё время в развлечениях и вечеринках в США.

«Вблизи всё кажется ещё загадочнее. Только вживую по-настоящему понимаешь, как этот долговязый защитник, почти всегда превосходящий опекуна в росте, носится по периметру — словно Бэмби на льду, выискивая открытых роллеров или шутеров. Он играет с озорной улыбкой, напоминая Игоря Марка Эйдельштейна из «Аноры» — своего «прародителя» и духовного ориентира в рассказе о худых русских тинейджерах, получивших Бруклин в своё распоряжение, будто детскую площадку. Дёмин управляет кортом с той же лёгкой непринуждённостью, как будто проводит вечер в «Татьяне» на Брайтон-Бич с безлимитной Black Card. Трудно поверить, что настолько сырой и пока не до конца сложившийся игрок способен привести нападение «Нетс» к стройности.

Он остаётся по-прежнему подростком — с лукавой ухмылкой, будто наслаждающимся тем, что играет не только свою, но и отцовскую мечту, и в то же время — учеником игры, до предела внимательным, обсуждающим ключевые моменты развития с аналитичностью пианиста, разбирающего Гольдберговские вариации. Пожалуй, лучше всего энергию Дёмина передаёт главный мем обновлённых «Нетс»: его лицо в бесконечной петле, быстро меняющееся между состояниями «быть крутым, кайфовать, чиллить и улыбаться». Для 19-летнего это не просто фазы — это его постоянное состояние», — говорится в материале эксперта.

