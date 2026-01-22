«Кто тут тараканы?» «Енисей» отреагировал на видео «Пари НН»
Поделиться
Пресс-служба красноярского «Енисея» после уверенной победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (76:55) отреагировали на недавнее видео соперников.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
55 : 76
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 11, Хантер - 10, Карпенков - 8, Попов - 7, Лукач - 5, Хоменко - 4, Шендеров - 3, Бабурин - 3, Платонов - 2, Хвостов - 2, Буринский, Зоткин
Енисей: Сонько - 18, Рыжов - 17, Тасич - 16, Коулмэн - 11, Артис - 5, Ведищев - 4, Ванин - 3, Шлегель - 2, Перевалов, Скуратов, Середа, Долинин
Ранее нижегородцы записали короткий шуточный ролик, где под звук рекламы средства от тараканов и грызунов представили своего защитника.
«Кто тут тараканы? Мы! Мы выстояли и победили, доказав, что даже в сложных ситуациях можем проявить силу и сплочённость!» — говорится в сообщении «Енисея».
В настоящий момент «Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе девять победи 12 поражений. «Пари НН» располагается на девятой строчке (шесть побед и 17 поражений).
Сейчас читают:
Комментарии
- 22 января 2026
-
06:58
-
06:15
-
06:14
-
06:04
-
05:05
-
04:58
-
01:10
-
00:54
-
00:47
-
00:36
- 21 января 2026
-
23:51
-
23:33
-
22:46
-
22:28
-
22:09
-
21:53
-
21:44
-
21:34
-
21:00
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
20:17
-
19:35
-
19:23
-
19:04
-
18:27
-
18:03
-
17:28
-
17:07
-
16:40
-
16:06
-
15:25
-
14:43
-
13:55