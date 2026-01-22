Скидки
«Кто тут тараканы?» «Енисей» отреагировал на видео «Пари НН»

«Кто тут тараканы?» «Енисей» отреагировал на видео «Пари НН»
Пресс-служба красноярского «Енисея» после уверенной победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (76:55) отреагировали на недавнее видео соперников.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
55 : 76
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 11, Хантер - 10, Карпенков - 8, Попов - 7, Лукач - 5, Хоменко - 4, Шендеров - 3, Бабурин - 3, Платонов - 2, Хвостов - 2, Буринский, Зоткин
Енисей: Сонько - 18, Рыжов - 17, Тасич - 16, Коулмэн - 11, Артис - 5, Ведищев - 4, Ванин - 3, Шлегель - 2, Перевалов, Скуратов, Середа, Долинин

Ранее нижегородцы записали короткий шуточный ролик, где под звук рекламы средства от тараканов и грызунов представили своего защитника.

«Кто тут тараканы? Мы! Мы выстояли и победили, доказав, что даже в сложных ситуациях можем проявить силу и сплочённость!» — говорится в сообщении «Енисея».

В настоящий момент «Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе девять победи 12 поражений. «Пари НН» располагается на девятой строчке (шесть побед и 17 поражений).

