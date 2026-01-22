«Кто тут тараканы?» «Енисей» отреагировал на видео «Пари НН»

Пресс-служба красноярского «Енисея» после уверенной победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (76:55) отреагировали на недавнее видео соперников.

Ранее нижегородцы записали короткий шуточный ролик, где под звук рекламы средства от тараканов и грызунов представили своего защитника.

«Кто тут тараканы? Мы! Мы выстояли и победили, доказав, что даже в сложных ситуациях можем проявить силу и сплочённость!» — говорится в сообщении «Енисея».

В настоящий момент «Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе девять победи 12 поражений. «Пари НН» располагается на девятой строчке (шесть побед и 17 поражений).

