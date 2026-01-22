Владимир Гомельский высказался о главном тренере «Уралмаша» после матча с ЦСКА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении «Уралмаша» под руководством нового главного тренера Антона Юдина в недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча прошла в упорной борьбе в Москве и завершилась победой хозяев площадки со счётом 87:84 (28:21, 26:21, 18:13, 15:29).

«Дебют Антона Юдина в качестве главного тренера «Уралмаша», с моей точки зрения, прошёл качественно. Команда под его руководством продемонстрировала характер, тактическое разнообразие в защите и в атаке. Поражение от ЦСКА в острой концовке — не повод для огорчения. Молодец, Антон», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

