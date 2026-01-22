Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский высказался о главном тренере «Уралмаша» после матча с ЦСКА

Владимир Гомельский высказался о главном тренере «Уралмаша» после матча с ЦСКА
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении «Уралмаша» под руководством нового главного тренера Антона Юдина в недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча прошла в упорной борьбе в Москве и завершилась победой хозяев площадки со счётом 87:84 (28:21, 26:21, 18:13, 15:29).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Уэйр - 21, Тримбл - 18, Жан-Шарль - 15, Курбанов - 10, Митрович - 6, Руженцев - 5, Ухов - 5, Астапкович - 3, Кливленд - 2, Антонов - 2, Карпенко, Чадов
Уралмаш: Далтон - 22, Герасимов - 18, Нэвелс - 14, Эллис - 10, Новиков - 5, Карданахишвили - 4, Нэльсон - 4, Писклов - 3, Белянков - 2, Даглас - 2, Пынько, Халдеев

«Дебют Антона Юдина в качестве главного тренера «Уралмаша», с моей точки зрения, прошёл качественно. Команда под его руководством продемонстрировала характер, тактическое разнообразие в защите и в атаке. Поражение от ЦСКА в острой концовке — не повод для огорчения. Молодец, Антон», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Сейчас читают:
«Уралмаш» бился и был близок к сенсации. Но магия ЦСКА в концовках никуда не делась!
Видео
«Уралмаш» бился и был близок к сенсации. Но магия ЦСКА в концовках никуда не делась!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android