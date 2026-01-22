Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Секулич стал автором антирекорда в истории «Зенита»

Александр Секулич стал автором антирекорда в истории «Зенита»
Комментарии

47-летний словенский специалист Александр Секулич быстрее всех тренеров в истории «Зенита» оставил свой пост. Об этом информирует телеграм-канал «Высота 305». В команде из Санкт-Петербурга Секулич не проработал и года — с момента его назначения до отстранения прошло семь месяцев.

Напомним, временно исполняющим обязанности главного тренера петербуржцев в настоящий момент является Максим Учайкин. 20 января был отстранён 20 января. В первом матче под руководством Учайкина «Зенит» на выезде встречался с московской МБА-МАИ и победил со счётом 99:83 (24:25, 23:23, 26:21, 26:14).

Сейчас читают:
Топ тренеров, которые могут сменить Секулича в «Зените»
Топ тренеров, которые могут сменить Секулича в «Зените»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android