Александр Секулич стал автором антирекорда в истории «Зенита»

47-летний словенский специалист Александр Секулич быстрее всех тренеров в истории «Зенита» оставил свой пост. Об этом информирует телеграм-канал «Высота 305». В команде из Санкт-Петербурга Секулич не проработал и года — с момента его назначения до отстранения прошло семь месяцев.

Напомним, временно исполняющим обязанности главного тренера петербуржцев в настоящий момент является Максим Учайкин. 20 января был отстранён 20 января. В первом матче под руководством Учайкина «Зенит» на выезде встречался с московской МБА-МАИ и победил со счётом 99:83 (24:25, 23:23, 26:21, 26:14).

Главные спортивные новости дня: