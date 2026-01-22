Джинни Басс высказалась на фоне новостей о трениях между Леброном и «Лейкерс»

Бывшая владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс прокомментировала сообщения о том, что в течение нескольких лет она критически относилась к лёгкому форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Учитывая всё, что Леброн сделал для «Лейкерс», несправедливо втягивать его в мои семейные дела. Говорить, что его старания остались незамеченными, — это неправда и абсолютно нечестно по отношению к нему», — приводит слова Басс The Athletic.

Несмотря на внутренние управленческие разногласия, которые сама Басс публично признаёт, Леброн постоянно рассматривался тренерским штабом и руководством клуба в качестве ключевого лидера команды.