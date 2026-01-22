Скидки
Баскетбол

Нью-Йорк Никс — Бруклин Нетс, результат матча 22 января 2026, счет 120:66, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Егор Дёмин

«Бруклин» с жуткой разницей в 54 очка проиграл «Нью-Йорку» в НБА. Дёмин набрал 6 очков
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 120:66.

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
120 : 66
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Брансон - 20, Шамет - 18, Макбрайд - 14, Таунс - 14, Харт - 11, Бриджес - 11, Робинсон - 7, Диавара - 7, Колек - 6, Ануноби - 5, Кларксон - 3, Ябуселе - 2, Хукпорти - 2, Дадье
Бруклин Нетс: Портер - 12, Уильямс - 11, Клауни - 8, Пауэлл - 6, Дёмин - 6, Шарп - 6, Томас - 5, Клэкстон - 4, Вульф - 3, Мартин - 3, Мэнн - 2, Уилсон, Траоре

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал в данном матче шесть очков, сделал один подбор и три результативных передачи. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон — 20 очков, четыре подбора и пять ассистов. Больше всех очков (12) в составе «Нетс» набрал американский лёгкий форвард Майкл Портер.

В следующем матче «Никс» в гостях сыграют с «Филадельфия Сиксерс». «Бруклин» на своём паркете примет «Бостон Селтикс». Оба матча пройдут 24 января.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
