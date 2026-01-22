«Бруклин» с жуткой разницей в 54 очка проиграл «Нью-Йорку» в НБА. Дёмин набрал 6 очков

В ночь с 21 на 22 января мск на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 120:66.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал в данном матче шесть очков, сделал один подбор и три результативных передачи. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон — 20 очков, четыре подбора и пять ассистов. Больше всех очков (12) в составе «Нетс» набрал американский лёгкий форвард Майкл Портер.

В следующем матче «Никс» в гостях сыграют с «Филадельфия Сиксерс». «Бруклин» на своём паркете примет «Бостон Селтикс». Оба матча пройдут 24 января.