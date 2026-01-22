«Бостон» обыграл аутсайдера НБА «Индиану». У Джейлен Брауна и Паскаля Сиакама — дабл-даблы

Утром 22 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 119:104.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который записал в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Также в его активе пять ассистов. У «Индианы» дабл-даблом отметился камерунский тяжёлый форвард Паскаль Сиакам — 32 очка, 10 подборов и четыре результативных передачи.

В следующем матче «Бостон» встретится на выезде с «Бруклин Нетс», а «Индиана» сыграет в гостях с «Оклахомой-Сити Тандер». Оба матча состоятся 24 января.