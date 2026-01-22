Скидки
Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерс, результат матча 8 января 2026, счет 119:104, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бостон» обыграл аутсайдера НБА «Индиану». У Джейлен Брауна и Паскаля Сиакама — дабл-даблы
Комментарии

Утром 22 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 119:104.

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 104
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Браун - 30, Хозер - 17, Кета - 17, Уайт - 13, Притчард - 10, Саймонс - 9, Гарза - 8, Гонсалес - 5, Шейерман - 5, Уолш - 3, Харпер Мл. - 2, Тиллман, Уильямс, Буше
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 32, Уокер - 19, Фёрфи - 10, Нембард - 9, Поттер - 9, Шеппард - 8, Несмит - 6, Макконнелл - 4, Джексон - 3, Брэдли - 2, Хафф - 2, Джонс, Джексон

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который записал в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Также в его активе пять ассистов. У «Индианы» дабл-даблом отметился камерунский тяжёлый форвард Паскаль Сиакам — 32 очка, 10 подборов и четыре результативных передачи.

В следующем матче «Бостон» встретится на выезде с «Бруклин Нетс», а «Индиана» сыграет в гостях с «Оклахомой-Сити Тандер». Оба матча состоятся 24 января.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
