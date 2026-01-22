«Нью-Йорк» установил рекорд клуба, обыграв «Бруклин» с 54-очковой разницей
Сегодня, 22 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 120:66 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
120 : 66
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Брансон - 20, Шамет - 18, Макбрайд - 14, Таунс - 14, Харт - 11, Бриджес - 11, Робинсон - 7, Диавара - 7, Колек - 6, Ануноби - 5, Кларксон - 3, Ябуселе - 2, Хукпорти - 2, Дадье
Бруклин Нетс: Портер - 12, Уильямс - 11, Клауни - 8, Пауэлл - 6, Дёмин - 6, Шарп - 6, Томас - 5, Клэкстон - 4, Вульф - 3, Мартин - 3, Мэнн - 2, Уилсон, Траоре
Примечательно, что разница в 54 очка в этой победе стала новым рекордом клуба, превзойдя достижение 1968 года, когда «Нью-Йорк» победил «Детройт Пистонс» с разницей в 48 очков — 135:87. Впоследствии аналогичный результат команда повторяла в 1972 и 1994 годах.
Благодаря этой уверенной победе, «Никс» увеличили свою беспроигрышную серию в матчах с «Бруклином» до 13 встреч подряд. В последний раз «Нетс» побеждали «Никс» 29 января 2023 года.
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2023, воскресенье. 01:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 115
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Ирвинг - 32, Харрис - 16, О'Нил - 14, Карри - 14, Клэкстон - 13, Ватанабэ - 9, Миллз - 7, Самнер - 6, Шарп - 6, Томас - 5, Уоррен, Дюк, Дюрант, Смит, Симмонс, Моррис, Эдвардс
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Барретт - 24, Рэндл - 19, Куикли - 16, Гримс - 10, Хартенштайн - 8, Симс - 6, Топпин - 4, Макбрайд - 2, Реддиш, Килс, Роуз, Джеффрис, Фурнье, Михайлюк, Робинсон, Арчидиаконоу
