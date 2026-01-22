«Нью-Йорк» установил рекорд клуба, обыграв «Бруклин» с 54-очковой разницей

Сегодня, 22 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 120:66 в пользу домашней команды.

Примечательно, что разница в 54 очка в этой победе стала новым рекордом клуба, превзойдя достижение 1968 года, когда «Нью-Йорк» победил «Детройт Пистонс» с разницей в 48 очков — 135:87. Впоследствии аналогичный результат команда повторяла в 1972 и 1994 годах.

Благодаря этой уверенной победе, «Никс» увеличили свою беспроигрышную серию в матчах с «Бруклином» до 13 встреч подряд. В последний раз «Нетс» побеждали «Никс» 29 января 2023 года.