Анадолу Эфес Стамбул — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
20:30 Мск
Баскетбол Новости

Фернандес — о проигрыше «Бруклина» с разницей в 54 очка: всё оказалось ещё хуже

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес поделился своим мнением об игре команды после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», завершившегося разгромным поражением с разницей в 54 очка — 66:120.

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
120 : 66
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Брансон - 20, Шамет - 18, Макбрайд - 14, Таунс - 14, Харт - 11, Бриджес - 11, Робинсон - 7, Диавара - 7, Колек - 6, Ануноби - 5, Кларксон - 3, Ябуселе - 2, Хукпорти - 2, Дадье
Бруклин Нетс: Портер - 12, Уильямс - 11, Клауни - 8, Пауэлл - 6, Дёмин - 6, Шарп - 6, Томас - 5, Клэкстон - 4, Вульф - 3, Мартин - 3, Мэнн - 2, Уилсон, Траоре

«Сегодня всё оказалось ещё хуже, и за это отвечаю я. Но, как и любой игрок, нужно уметь двигаться дальше, искать в себе силы, чтобы пережить трудные моменты. Да, сейчас тяжело, но важно прийти завтра с позитивным настроем, работать, становиться сильнее и бороться на площадке. В последних 12 матчах мне необходимо лучше помогать команде — мы плохо играли и в нападении, и в защите, и это моя ответственность.

Игроки здесь ни при чём — это хороший вопрос, но виновен здесь именно я, и я принимаю это на себя. У меня отличный тренерский штаб, который всегда поддержит советом и идеями. Ребята выходят на площадку с желанием и энергией, и я верю в них. Я верю в нашу команду и в тренеров. Этот сложный этап не меняет наших целей — мы будем продолжать работать и проходить через трудности вместе», — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

На каком месте сейчас «Нетс»?
Новости. Баскетбол
