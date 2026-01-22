Фернандес — о проигрыше «Бруклина» с разницей в 54 очка: всё оказалось ещё хуже

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес поделился своим мнением об игре команды после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», завершившегося разгромным поражением с разницей в 54 очка — 66:120.

«Сегодня всё оказалось ещё хуже, и за это отвечаю я. Но, как и любой игрок, нужно уметь двигаться дальше, искать в себе силы, чтобы пережить трудные моменты. Да, сейчас тяжело, но важно прийти завтра с позитивным настроем, работать, становиться сильнее и бороться на площадке. В последних 12 матчах мне необходимо лучше помогать команде — мы плохо играли и в нападении, и в защите, и это моя ответственность.

Игроки здесь ни при чём — это хороший вопрос, но виновен здесь именно я, и я принимаю это на себя. У меня отличный тренерский штаб, который всегда поддержит советом и идеями. Ребята выходят на площадку с желанием и энергией, и я верю в них. Я верю в нашу команду и в тренеров. Этот сложный этап не меняет наших целей — мы будем продолжать работать и проходить через трудности вместе», — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.