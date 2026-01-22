Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анадолу Эфес Стамбул — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» показал самый низкий результат по очкам в НБА за последнее десятилетие

«Бруклин» показал самый низкий результат по очкам в НБА за последнее десятилетие
Комментарии

Сегодня, 22 января, состоялся очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025/2026, в котором «Нью-Йорк Никс» на своей площадке принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 120:66.

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
120 : 66
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Брансон - 20, Шамет - 18, Макбрайд - 14, Таунс - 14, Харт - 11, Бриджес - 11, Робинсон - 7, Диавара - 7, Колек - 6, Ануноби - 5, Кларксон - 3, Ябуселе - 2, Хукпорти - 2, Дадье
Бруклин Нетс: Портер - 12, Уильямс - 11, Клауни - 8, Пауэлл - 6, Дёмин - 6, Шарп - 6, Томас - 5, Клэкстон - 4, Вульф - 3, Мартин - 3, Мэнн - 2, Уилсон, Траоре

Примечательно, что 66 очков, набранных «Бруклином», стали худшим результатом по количеству очков в отдельном матче для одной команды за последние 10 лет. Для сравнения: в 2016 году баскетболисты «Даллас Маверикс» набрали лишь 64 очка в игре с «Мемфис Гриззлиз» (64:80).

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2016, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
64 : 80
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Барнс - 15, Гибсон - 11, Карри - 11, Мэттьюз - 9, Андерсон - 6, Бруссино - 5, Финни-Смит - 5, Богут - 2, Бареа, Пауэлл, Дерон Уильямс, Хэммонс, Харрис, Новицки, Межри
Мемфис Гриззлиз: Парсонс - 12, Аллен - 11, Марк Газоль - 11, Рэндольф - 10, Картер - 9, Конли - 8, Грин - 6, Харрисон - 6, Эннис - 5, Мартин - 2, Болдуин, Т. Уильямс, Дэвис, Дэниелс, Райт

С тех пор «Бруклин» с 66 очками продемонстрировал наихудшую результативность за данный период. Более того, в игре с «Лос-Анджелес Клипперс» от января 2025 года «Нетс» набрали всего 67 очков (67:126), что также является вторым с конца показателем среди всех клубов лиги за последнее десятилетие.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 67
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Харден - 21, Пауэлл - 18, Коффи - 13, Зубац - 11, Джонс - 11, Хиланд - 9, Бамба - 7, Джонс - 6, Мэнн - 5, Миллер - 2, Данн, Батюм, Портер
Бруклин Нетс: Уилсон - 16, Шарп - 12, Мартин - 8, Эвбуомван - 7, Джонсон - 6, Бикман - 5, Уильямс - 4, Клауни - 4, Миллер-Уайтхэд - 3, Клэкстон - 2, Расселл, Джонсон
На каком месте сейчас «Нетс»?
Реакция тренера:
Фернандес — о проигрыше «Бруклина» с разницей в 54 очка: всё оказалось ещё хуже
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android