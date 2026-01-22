«Бруклин» показал самый низкий результат по очкам в НБА за последнее десятилетие

Сегодня, 22 января, состоялся очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025/2026, в котором «Нью-Йорк Никс» на своей площадке принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 120:66.

Примечательно, что 66 очков, набранных «Бруклином», стали худшим результатом по количеству очков в отдельном матче для одной команды за последние 10 лет. Для сравнения: в 2016 году баскетболисты «Даллас Маверикс» набрали лишь 64 очка в игре с «Мемфис Гриззлиз» (64:80).

С тех пор «Бруклин» с 66 очками продемонстрировал наихудшую результативность за данный период. Более того, в игре с «Лос-Анджелес Клипперс» от января 2025 года «Нетс» набрали всего 67 очков (67:126), что также является вторым с конца показателем среди всех клубов лиги за последнее десятилетие.