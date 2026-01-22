Ужасный матч «Бруклина» с Дёминым, Хачанов и Калинская — в 3-м круге AO. Главное к утру

«Бруклин Нетс» с защитником Егором Дёминым в составе проиграл дерби с «Нью-Йорк Никс» в НБА с разницей в 54 очка, российские теннисисты Карен Хачанов, Анна Калинская и Оксана Селехметьева вышли в третий круг турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026, «Карабах» неожиданно вырвал победу в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».