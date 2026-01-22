Ужасный матч «Бруклина» с Дёминым, Хачанов и Калинская — в 3-м круге AO. Главное к утру
«Бруклин Нетс» с защитником Егором Дёминым в составе проиграл дерби с «Нью-Йорк Никс» в НБА с разницей в 54 очка, российские теннисисты Карен Хачанов, Анна Калинская и Оксана Селехметьева вышли в третий круг турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026, «Карабах» неожиданно вырвал победу в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Бруклин» с жуткой разницей в 54 очка проиграл «Нью-Йорку» в НБА. Дёмин набрал 6 очков.
- Карен Хачанов уверенно победил соперника и вышел в третий круг на Australian Open — 2026.
- Анна Калинская уверенно вышла в третий круг на AO-2026, где может сыграть с Игой Швёнтек.
- Оксана Селехметьева неожиданно одолела Паулу Бадосу и вышла в третий круг на AO-2026.
- «Карабах» вырвал победу над «Айнтрахтом» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
- «Барселона» обыграла «Славию», у Фермина Лопеса — дубль.
- Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари».
- «Спартак» продолжает переговоры по Саусю. Личный контракт не станет проблемой.
- Сурин в концовке третьего периода принёс «Локомотиву» победу над минским «Динамо».
- «Ливерпуль» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов.
- ЦСКА на последних секундах вырвал победу в матче Единой лиги с «Уралмашем».
- Самсонова и Шнайдер проиграли паре 41-летней Звонарёвой на старте Australian Open — 2026.
- Роналду, забивший 960-й мяч в карьере, помог «Аль-Насру» обыграть «Дамак».
- «Нефтехимик» одержал шестую победу подряд, одолев по буллитам московское «Динамо».
- «Бавария» победила «Юнион» и вышла в 1/8 финала ЛЧ, Кейн забил дважды за четыре минуты.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии