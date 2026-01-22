Шей Гилджес-Александер стал автором уникального достижения в НБА за последние 40 сезонов

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:102.

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 40 очков (16 из 19 с игры, где 2 из 2 — трёхочковые; 6 из 7 — штрафные), сделав 11 результативных передач, семь подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+19».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Гилджес-Александер стал первым за последние 40 сезонов игроком НБА, которому удалось в одном матче набрать не менее 40 очков, сделать пять подборов и отдать 10 передач при реализации бросков с игры не ниже 80%.