Баскетбол

Шей Гилджес-Александер стал автором уникального достижения в НБА за последние 40 сезонов

Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:102.

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
102 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 19, Энтони - 17, Портис - 15, Грин - 15, Нэнс - 11, Роллинз - 10, Кузма - 9, Харрис - 3, Джексон - 3, Симс, Трент-мл., Коффи, Адетокунбо
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Митчелл - 18, Уильямс - 18, Дорт - 13, Холмгрен - 10, Карлсон - 9, Уоллес - 9, Джо - 5, Янгблад, Дженг, Уиггинс, Барнхайзер

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 40 очков (16 из 19 с игры, где 2 из 2 — трёхочковые; 6 из 7 — штрафные), сделав 11 результативных передач, семь подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+19».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Гилджес-Александер стал первым за последние 40 сезонов игроком НБА, которому удалось в одном матче набрать не менее 40 очков, сделать пять подборов и отдать 10 передач при реализации бросков с игры не ниже 80%.

