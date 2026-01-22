Скидки
Милуоки Бакс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 22 января 2025, счет 102:122, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

40 очков с дабл-даблом Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Милуоки»
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США, штат Висконсин) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Милуоки Бакс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 122:102.

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
102 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 19, Энтони - 17, Портис - 15, Грин - 15, Нэнс - 11, Роллинз - 10, Кузма - 9, Харрис - 3, Джексон - 3, Симс, Трент-мл., Коффи, Адетокунбо
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Митчелл - 18, Уильямс - 18, Дорт - 13, Холмгрен - 10, Карлсон - 9, Уоллес - 9, Джо - 5, Янгблад, Дженг, Уиггинс, Барнхайзер

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — в его активе 40 очков, семь подборов и 11 результативных передач. У «Бакс» больше всех также с дабл-даблом набрал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо — 19 очков, 14 подборов и семь ассистов.

«Тандер» выиграли седьмой матч из последних восьми.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
