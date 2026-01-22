40 очков с дабл-даблом Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Милуоки»

В ночь с 21 на 22 января мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США, штат Висконсин) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Милуоки Бакс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 122:102.

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — в его активе 40 очков, семь подборов и 11 результативных передач. У «Бакс» больше всех также с дабл-даблом набрал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо — 19 очков, 14 подборов и семь ассистов.

«Тандер» выиграли седьмой матч из последних восьми.