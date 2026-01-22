Скидки
Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Баскетбол

НБА — 2025/2026: результаты на 22 января, календарь, таблица

НБА: результаты игр 22 января
В ночь на 22 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр на 22 января:

«Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 87:94;
«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 119:104;
«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 120:66;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 104:112;
«Мемфис Гриззлиз» — «Атланта Хоукс» — 122:124;
«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 102:122;
«Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс» — 109:122.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
