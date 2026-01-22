НБА: результаты игр 22 января

В ночь на 22 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр на 22 января:

«Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 87:94;

«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 119:104;

«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 120:66;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 104:112;

«Мемфис Гриззлиз» — «Атланта Хоукс» — 122:124;

«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 102:122;

«Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс» — 109:122.