В четверг, 22 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 22 января:

20:30 мск «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос»;

22:05 мск «Маккаби» Тель-Авив — «Панатинаикос»;

22:30 мск «Бавария» — «Валенсия»;

22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Жальгирис»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Монако»;

23:00 мск — «Париж» — «Дубай».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Еврокубка «Хапоэль» из Тель-Авива — в 22 матчах израильтяне одержали 16 побед при шести поражениях.