Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 22 января

Евролига: расписание матчей на 22 января
Комментарии

В четверг, 22 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 22 января:

20:30 мск «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос»;
22:05 мск «Маккаби» Тель-Авив — «Панатинаикос»;
22:30 мск «Бавария» — «Валенсия»;
22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Жальгирис»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Монако»;
23:00 мск — «Париж» — «Дубай».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Еврокубка «Хапоэль» из Тель-Авива — в 22 матчах израильтяне одержали 16 побед при шести поражениях.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
