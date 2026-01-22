Скидки
Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
22:05 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольного внутрисезонного турнира Единой лиги – 2025/2026 WINLINE Basket Cup на 22 января

Basket Cup: расписание на 22 января
Комментарии

В четверг, 22 января, состоится очередной игровой день в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 — WINLINE Basket Cup. Всего запланирован один матч, с расписанием которого и предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Basket Cup. Расписание на 22 января:

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма».

После четырёх сыгранных матчей в группе А, в которой выступают краснодарский и пермский коллективы, лидирует московский ЦСКА. У армейцев три победы и одно поражение. На втором месте — сербская «Мега» (две победы и два поражения). «Бетсити Парма» — третья (две победы и одно поражение в трёх матчах). «Локомотив-Кубань» — четвёртый (ноль побед при трёх поражениях).

