В США вынесли приговор первому фигуранту дела о мошенничестве со ставками в НБА

Тимоти Маккормак был приговорён в среду, 21 января, к двум годам тюрьмы, став первым обвиняемым, получившим приговор по делу о масштабном сговоре с участием игроков НБА Терри Розира и Джонтея Портера, сообщили в ESPN.

Федеральный судья в Бруклине вынес приговор Маккормаку, который занимался мошенничеством на букмекерских платформах, используя инсайдерскую информацию для размещения высокодоходных ставок, связанных с результативностью баскетболистов НБА, якобы участвовавших в схеме.

«Я борюсь с игровой зависимостью уже больше половины своей жизни», — заявил Маккормак на оглашении приговора. Судья Лашанн ДеАрси Холл назначила наказание ниже запрошенного прокуратурой четырёхлетнего срока. Защита настаивала на приговоре без тюремного заключения.

«У него есть зависимость. Я не считаю, что действия, в которых участвовал гражданин Маккормак, определяют его личность», — сказала судья ДеАрси Холл.

Судья также согласилась с федеральными прокурорами в том, что Маккормак подорвал честность спортивных состязаний. «Нет сомнений, что это серьёзное преступление. Спорт важен для меня как личности, как и для общества в целом».

Прокурор Дэвид Берман признал, что Маккормак «не так виновен, как некоторые из его сообщников», но заявил, что тот способствовал «холодному, расчётливому мошенничеству». «Без таких людей, как подсудимый, эти схемы не сработали бы», — сказал Берман судье.

Розир, находящийся в неоплачиваемом отпуске в «Майами Хит», в декабре не признал себя виновным в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег; обвинения были связаны с тем, что он помог некоторым друзьям выиграть ставки, основанные на его статистических показателях в игре, сыгранной в марте 2023 года, когда он выступал за «Шарлотт Хорнетс». Он освобождён под залог в $ 3 млн, и следующее заседание по его делу ожидается не ранее марта.

Портер в 2024 году признал себя виновным по федеральному обвинению в сговоре, признав, что намеренно выводил себя из игр в интересах азартных ставок. Он отстранён от участия в НБА и ожидает приговора.