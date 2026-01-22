Скидки
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Антон Юдин высказался о первом поражении в «Уралмаше»

Антон Юдин высказался о первом поражении в «Уралмаше»
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался о поражении в матче с ЦСКА (84:87), которое стало для специалиста первым у руля екатеринбургского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Уэйр - 21, Тримбл - 18, Жан-Шарль - 15, Курбанов - 10, Митрович - 6, Руженцев - 5, Ухов - 5, Астапкович - 3, Кливленд - 2, Антонов - 2, Карпенко, Чадов
Уралмаш: Далтон - 22, Герасимов - 18, Нэвелс - 14, Эллис - 10, Новиков - 5, Карданахишвили - 4, Нэльсон - 4, Писклов - 3, Белянков - 2, Даглас - 2, Пынько, Халдеев

«Первую половину, к сожалению, начали с опаской, были на шаг позади. Всё время играли мягче, чем должны, практически не оказывали никакого сопротивления ЦСКА, они забросили 54 очка в первой половине. В перерыве я говорил, что нам нужно прибавить в жёсткости. Также проиграли щит с двузначной разницей. У нас было девять подборов после первой половины, 20 — у ЦСКА.

После мы немного поменяли состав, пытались сыграть более высокой пятёркой, и это дало свои плоды в первые пять минут третьей четверти. Мы сократили разницу до шести очков, но, к сожалению, тяжелейший трёхочковый Тримбла, два трёхочковых Каспера опять вернули разницу в двузначную. В конце хорошо, что продолжали бороться и имели свои шансы. Да, к сожалению, два последних нападения не получились, не вышло даже сделать какой-то вразумительный бросок. Я думаю, это и стоило нам победы в матче», — сказал Юдин на пресс-конференции.

