Антон Юдин высказался о первом поражении в «Уралмаше»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался о поражении в матче с ЦСКА (84:87), которое стало для специалиста первым у руля екатеринбургского клуба.

«Первую половину, к сожалению, начали с опаской, были на шаг позади. Всё время играли мягче, чем должны, практически не оказывали никакого сопротивления ЦСКА, они забросили 54 очка в первой половине. В перерыве я говорил, что нам нужно прибавить в жёсткости. Также проиграли щит с двузначной разницей. У нас было девять подборов после первой половины, 20 — у ЦСКА.

После мы немного поменяли состав, пытались сыграть более высокой пятёркой, и это дало свои плоды в первые пять минут третьей четверти. Мы сократили разницу до шести очков, но, к сожалению, тяжелейший трёхочковый Тримбла, два трёхочковых Каспера опять вернули разницу в двузначную. В конце хорошо, что продолжали бороться и имели свои шансы. Да, к сожалению, два последних нападения не получились, не вышло даже сделать какой-то вразумительный бросок. Я думаю, это и стоило нам победы в матче», — сказал Юдин на пресс-конференции.