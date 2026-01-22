«В любом случае всё хорошо». Леброн — о непопадании в стартовую пятёрку на Матч звёзд

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о своём желании попасть на Матч звёзд — 2026.

— Хотел бы ты оказаться на Матче звёзд в этом году?

— Если меня выберут, то я там буду. Если нет, то я знаю, что смогу в полной мере воспользоваться появившимся временем. Я точно знаю, что буду делать. Так что в любом случае у меня всё хорошо, — приводит слова Леброна издание Clutch Points.

Ранее стало известно о том, что Леброн впервые за 21 год не попал в стартовую пятёрку на Матч звёзд, прервав одну из самых продолжительных серий в истории НБА.