В «Локо» отреагировали на отказ РФБ дать Елатонцеву статус свободного агента

Генеральный и спортивный директор клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Виктор Мелешенко высказался о ситуации с бывшим игроком краснодарцев Кириллом Елатонцевым.

«Заседание комиссии РФБ по статусу игроков состоялось 20 января в Москве, на нём присутствовали официальные представители нашего клуба, в том числе и я подключился по видеосвязи. Инициатором заседания выступил сам Елатонцев, который обратился в РФБ с заявлением признать его свободным агентом и применить спортивные санкции к клубу, но комиссия не нашла оснований, чтобы предоставить ему этот статус. Проще говоря, игрок хотел получить открепительное письмо от «Локомотива-Кубани», которое позволило бы ему заключить новый контракт с любым профессиональным клубом, однако позиция «Локомотива-Кубани» о невыдаче открепительного письма была поддержана со стороны РФБ. Более того, комиссия призвала стороны разрешить спор самостоятельно.

Клуб со своей стороны изначально был готов к тому, чтобы решить вопрос с игроком в правовом поле, согласно контракту и нормам спортивного права, однако Елатонцев и его окружение выбрали другой путь: игрок самовольно покинул расположение клуба, а позже вообще уехал в США, несмотря на заключённый в 2024 году пятилетний контракт с нами. При этом мы не получили никакой денежной компенсации за односторонний разрыв контракта ни от Елатонцева, ни от его новой команды «Оклахомы», а эти средства очень важны для нас: они идут на развитие наших игроков, мы их вкладываем в детей и молодёжь, растим в Краснодаре новое поколение талантливых баскетболистов.

Елатонцев сам пошёл по этой дороге. Приехав к нам ещё совсем юным, за восемь лет он дорос до уровня сборной России. Именно по причине невыплаты компенсации мы вынуждены были обратиться в Национальный центр спортивного арбитража. Теперь дело Елатонцева будет рассматриваться в судебном порядке», — приводит слова Мелешенко ТАСС.