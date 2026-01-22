Скидки
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
«Нет единства и взаимопонимания». Яннис Адетокунбо — об игре «Милуоки Бакс»

31-летний греческий форвард и чемпион НБА Яннис Адетокунбо высказался о форме своей команды «Милуоки Бакс».

«Мы не выкладываемся на полную. Мы не боремся за победу. Мы не играем командой — у нас нет единства и взаимопонимания. Каждый думает только о себе и пытается справиться в одиночку. Честно говоря, у меня складывается ощущение, что мы пока просто не осознаём, в каком положении оказались. У нас осталось всего 39 матчей, и времени на раскачку больше нет.

Временами мне кажется, что, когда мы проигрываем 10, 15, 20 очков, мы пытаемся наверстать упущенное за одну атаку, но у нас ничего не получается», — приводит слова Адетокунбо аккаунт MrBuckBuck в социальной сети Х.

