23:00 Мск
«После победы в Питере ожидали подъём». Козин — о двух поражениях «Пари НН» кряду

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался о поражении в матче с «Енисеем» (55:76), которое стало для нижегородцев вторым кряду.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
55 : 76
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 11, Хантер - 10, Карпенков - 8, Попов - 7, Лукач - 5, Хоменко - 4, Шендеров - 3, Бабурин - 3, Платонов - 2, Хвостов - 2, Буринский, Зоткин
Енисей: Сонько - 18, Рыжов - 17, Тасич - 16, Коулмэн - 11, Артис - 5, Ведищев - 4, Ванин - 3, Шлегель - 2, Перевалов, Скуратов, Середа, Долинин

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые приходят, поддерживают и верят в нас. К сожалению, в последних двух играх у нас совсем не получилось. После победы в Питере мы ожидали эмоциональный подъём, но в этих играх нам не удаётся забить», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

На данный момент нижегородский коллектив находится за пределами зоны плей-офф на девятом месте, одержав в 23 матчах шесть побед при 17 поражениях.

