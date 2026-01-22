«После победы в Питере ожидали подъём». Козин — о двух поражениях «Пари НН» кряду

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался о поражении в матче с «Енисеем» (55:76), которое стало для нижегородцев вторым кряду.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые приходят, поддерживают и верят в нас. К сожалению, в последних двух играх у нас совсем не получилось. После победы в Питере мы ожидали эмоциональный подъём, но в этих играх нам не удаётся забить», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

На данный момент нижегородский коллектив находится за пределами зоны плей-офф на девятом месте, одержав в 23 матчах шесть побед при 17 поражениях.