«Победа над «Локомотивом» помогла поверить». Арсич — о трёх выигранных матчах «Енисея»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 76:55, которая стала для красноярцев третьей подряд.

«Мы старались и намного умнее сыграли этот матч. Заслужили это победу, поздравляю игроков. Победа с «Локомотивом» помогла поверить нам в себя», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

Победа над нижегородским коллективом позволила красноярцам укрепить свои позиции на седьмой строчке, располагаясь в зоне плей-офф. После 21 матча у «Енисея» девять побед при 12 поражениях. У идущего восьмым «Уралмаша» — восемь побед и 14 поражений в 22 играх.