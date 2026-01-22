«Победа над «Локомотивом» помогла поверить». Арсич — о трёх выигранных матчах «Енисея»
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 76:55, которая стала для красноярцев третьей подряд.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
55 : 76
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 11, Хантер - 10, Карпенков - 8, Попов - 7, Лукач - 5, Хоменко - 4, Шендеров - 3, Бабурин - 3, Платонов - 2, Хвостов - 2, Буринский, Зоткин
Енисей: Сонько - 18, Рыжов - 17, Тасич - 16, Коулмэн - 11, Артис - 5, Ведищев - 4, Ванин - 3, Шлегель - 2, Перевалов, Скуратов, Середа, Долинин
«Мы старались и намного умнее сыграли этот матч. Заслужили это победу, поздравляю игроков. Победа с «Локомотивом» помогла поверить нам в себя», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.
Победа над нижегородским коллективом позволила красноярцам укрепить свои позиции на седьмой строчке, располагаясь в зоне плей-офф. После 21 матча у «Енисея» девять побед при 12 поражениях. У идущего восьмым «Уралмаша» — восемь побед и 14 поражений в 22 играх.
