Яннис Адетокунбо ответил, чем занимался, когда Коби Брайант набрал 81 очко в матче НБА

31-летний греческий форвард и чемпион НБА Яннис Адетокунбо, представляющий команду «Милуоки Бакс», ответил на вопрос журналиста, чем он занимался 20 лет назад, когда легендарный Коби Брайант, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», набрал 81 очко в матче с «Торонто Рэпторс», выйдя на второе место в истории лиги по очкам за встречу.

— Ровно 20 лет назад Коби Брайант набрал рекордные для себя 81 очко. Где ты был в то время?

— Мне было 11 лет. Я ещё не играл в баскетбол. Наверное, был в школе, чувак. Если это были выходные, то я, скорее всего, помогал маме продавать вещи, — приводит слова Адетокунбо аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.