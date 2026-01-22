В «Локомотиве-Кубань» объяснили, какую пользу команде принесёт Захар Ведищев

Вице-президент команды Единой лиги ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Пегушин высказался по поводу появления в заявке краснодарского клуба 25-летнего атакующего защитника Захара Ведищева.

«Рады снова приветствовать Захара в клубе, который для него, наверное, является родным домом. Многие здесь прекрасно его знают, вместе выходили на площадку, тренировались.

Мы рассматриваем его как игрока, который увеличит глубину нашего состава и расширит ротацию в задней линии. Желаем ему удачи и успеха в том, чтобы показать свои лучшие стороны! Добро пожаловать в «Локо»!» — приводит слова Пегушина пресс-служба краснодарского клуба.